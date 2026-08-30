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Спорт Уик-Энд

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Захарян психанул и самовольно покинул техзону «Реала Сосьедад» во время матча

Захарян психанул и самовольно покинул техзону «Реала Сосьедад» во время матча

«Реал Сосьедад» одержал первую победу в стартовавшем сезоне, одолев в домашнем матче 3-го тура испанской Ла Лиги «Эспаньол» - 2:1.

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