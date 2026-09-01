Лукашенко предложил создать научный фонд для интеграции ученых

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ШОС в Бишкеке предложил учредить научный фонд для поддержки интеграции ученых стран-участниц и содействия инновационным исследованиям в сферах экологии, сельского хозяйства и биотехнологий.
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