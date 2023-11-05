Тамбовскому машинисту тепловоза Дмитрию Борисову объявлена благодарность президента РФ

Машинисту тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Кочетовка Юго-Восточной дирекции тяги структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО "Российские железные дороги" Дмитрию Борисову объявлена благодарность президента России Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии