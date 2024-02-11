Женская подлость - заметить, что подруга похудела... и не сказать ей об этом!

Женское. Вчера целый час муж слушал меня с раскрытым ртом. Присмотрелась - спит подлец! На “точке” стоят проститутки, погода дрянная, клиентов нет… Наконец, подъезжает мужичок, выбирает одну и говорит: - Сегодня будем развлекаться украинским сексом.