Приколисты
ГлавнаяПриколыРейтинг за деньФотоплюмбы немног...Еще
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приколисты

418 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена
    Спасибо, Олег, отличный рассказ. 👏Курица и червяк
  • Михаил Сартин
    Добрый сказочник.Преодолевая страх
  • Элеонора Коган
    Людям бы такую преданность и заботу.Курица и червяк

Женская подлость - заметить, что подруга похудела... и не сказать ей об этом!

Женская подлость - заметить, что подруга похудела... и не сказать ей об этом!

Женское. Вчера целый час муж слушал меня с раскрытым ртом. Присмотрелась - спит подлец! На “точке” стоят проститутки, погода дрянная, клиентов нет… Наконец, подъезжает мужичок, выбирает одну и говорит: - Сегодня будем развлекаться украинским сексом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх