В России подскочил спрос на ипотеку для строительства частных домов

В 2024 году россияне стали чаще оформлять ипотеку на покупку и строительство частных домов. В I квартале банки выдали таких кредитов на 224 млрд рублей — это на 42% больше, чем за первые три месяца 2023-го, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.