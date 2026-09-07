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Газета.ру

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Сенатор Пушков после победы АдГ заявил, что часть Германии начала просыпаться

Сенатор Пушков после победы АдГ заявил, что часть Германии начала просыпаться

Результаты партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт говорят о том, что часть страны, «похоже, просыпается» на фоне антинациональной политики канцлера Фридриха Мерца.

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