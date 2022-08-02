Верещук: эвакуация из Донбасса обязательная, но "принуждать" не будут

Несмотря на то, что эвакуация с подконтрольных Киеву территорий ДНР объявлена обязательной, никто не планирует принуждать мирных людей покинуть Донбасс, если они этого не хотят, заявила вице-премьер-министр реинтеграции Украины Ирина Верещук.