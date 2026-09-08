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Живая Кубань

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Имущество экс-депутата Вороновского на 23 млрд рублей не могут продать в девятый раз. Торги проваливаются из-за отсутствия желающих

Имущество экс-депутата Вороновского на 23 млрд рублей не могут продать в девятый раз. Торги проваливаются из-за отсутствия желающих

Имущество экс-депутата Вороновского на 23 млрд рублей не могут продать в девятый раз. Торги проваливаются из-за отсутствия желающихИмущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, национализированное государством, продолжает оставаться никому не нужным.

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