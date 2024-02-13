Украинский кризис стал причиной глобальных трансформаций. Как тогда понять решение ЕС влить еще 50 миллиардов евро в этот конфликт, который, по мнению многих, уже почти окончен? Вы помните, как американцы говорили, что они будут сражаться «до последнего украинца»? Недавно Евросоюз нашел 50 миллиардов евро на поддержку этой бойни, что является проявлением его покорности [американской] империи, которая, как огромная змея, своими зубами перегрызла и разрушила газопроводы «Северный поток».