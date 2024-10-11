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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнеев о слезах Осинькина после 0:1 от «Локо»: «Мы увидели тренера, который растерян. Не могу представить Гвардиолу или Клоппа в такой ситуации» 

После матча тренер «Крыльев Советов» не сдержал эмоций во время общения с игроками на поле. «Как бывший игрок я утверждаю: если я вижу своего тренера плачущим, не владеющим ситуацией, у меня отношение к нему меняется.

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