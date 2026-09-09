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Калужские новости

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В Калужской области обезвредили найденные снаряды и гранаты

В Калужской области обезвредили найденные снаряды и гранаты

Обнаружены 11 артиллерийских снарядов, 3 гранаты и минометная мина в Хвастовичском округе, а также один тяжелый артиллерийский снаряд в Думиничском округе.

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