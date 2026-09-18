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"Побегут все": уже понятно, куда Зеленский завел Украину

"Побегут все": уже понятно, куда Зеленский завел Украину

В экспертном сообществе думают над тем, по силам ли Киеву долго продолжать конфликт, и задаются вопросом, чего добивается Россия .

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