"Побегут все": уже понятно, куда Зеленский завел Украину

В экспертном сообществе думают над тем, по силам ли Киеву долго продолжать конфликт, и задаются вопросом, чего добивается Россия .
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