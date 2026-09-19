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Пункт-А

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Житель Удмуртии вернул астраханской пенсионерке деньги, похищенные мошенниками

Житель Удмуртии вернул астраханской пенсионерке деньги, похищенные мошенниками

67-летняя жительница Астраханской области стала жертвой мошенников в 2023 году, потеряв 340 тысяч рублей.

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