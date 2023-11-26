Женщина вместо дома купила списанный самолет, установила в лесу и переехала в него жить

Андрей Бедный Кстати есть мысль, что сейчас как раз подходящее время купить самолет по цене металлолома - из-за санкций много их в стране и забрать не могут т.к. небо закрыто ))) Еще и стоянку оплачивать приходится буржуям...

Андрей Бедный И кстати картинка с красным боингом - это самолет-кафе в Коста-Рике, есть еще «Отель-самолет Боинг-747-200», в Стокгольме.