Дом Джо был полностью разрушен мощным ураганом, который снес его фундамент до самой земли. Хотя она осталась без крыши над головой, Джо не растерялась и решила приобрести списанный самолет за бесценок, чтобы создать себе новое жилье.
Женщина вместо дома купила списанный самолет, установила в лесу и переехала в него жить
Комментарии
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Андрей Бедный
Кстати есть мысль, что сейчас как раз подходящее время купить самолет по цене металлолома - из-за санкций много их в стране и забрать не могут т.к. небо закрыто ))) Еще и стоянку оплачивать приходится буржуям...
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55 мин.
Андрей Бедный
И кстати картинка с красным боингом - это самолет-кафе в Коста-Рике, есть еще «Отель-самолет Боинг-747-200», в Стокгольме.
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48 мин.
Андрей Бедный
Для сведения списаный боинг стоит примерно от 500 тыс. баксов, обычно дороже. Меньше же выпотрошенного корпуса за 100 000 баксов вообще не появлялось пока. Но можно ТУ или АН на распродажах банкротов за несколько мульенов рублей отхватить...
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46 мин.
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