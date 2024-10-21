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Царьград

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Во Франции задались вопросом "что будет после?" и заговорили о размещении сил сдерживания на Украине

Во Франции задались вопросом "что будет после?" и заговорили о размещении сил сдерживания на Украине

Министр обороны Франции заявил о необходимости разместить силы сдерживания на Украине после СВО.Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что пришло время заняться" вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.

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