Во Франции задались вопросом "что будет после?" и заговорили о размещении сил сдерживания на Украине

Министр обороны Франции заявил о необходимости разместить силы сдерживания на Украине после СВО.Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что пришло время заняться" вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Доходчивый сигнал Путина: Ракеты по 22 кораблям в Чёрном море. Флота больше нет. Почему Россия "вдруг заметила" теневой коридор - политолог
- Убит командир одного из самых секретных войск России: Аналитики задали три неприятных вопроса по делу о расстрелянном в Подмосковье офицере
- Такого не было за всю историю СВО: Почти 400 "Гераней" над Украиной. Многочасовая бомбардировка займёт сутки
Свежие комментарии