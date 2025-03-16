Полиция Украины рассматривает «русский след» среди версий убийства нациста Ганула

Валерий Фоменков

Какие бы версии не рассматривала полиция бывшей Украины, главное состоит в том, что ещё одна бандер-овечья мразь отправилась на встречу со степашкой. А значит, мир стал ещё на чуточку чище. И это, безусловно, хорошо!