Полиция Украины рассматривает «русский след» среди версий убийства нациста Ганула

Заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов заявил, что следствие рассматривает три основные версии убийства неонациста Демьяна Ганула: заказное убийство, связанное с его профессиональной и общественной деятельностью, убийство на почве личной неприязни, а также возможный «российский след».
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