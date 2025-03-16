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Полиция Украины рассматривает «русский след» среди версий убийства нациста Ганула

Полиция Украины рассматривает «русский след» среди версий убийства нациста Ганула

Заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов заявил, что следствие рассматривает три основные версии убийства неонациста Демьяна Ганула: заказное убийство, связанное с его профессиональной и общественной деятельностью, убийство на почве личной неприязни, а также возможный «российский след».

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Какие бы версии не рассматривала полиция бывшей Украины, главное состоит в том, что ещё одна бандер-овечья мразь отправилась на встречу со степашкой. А значит, мир стал ещё на чуточку чище. И это, безусловно, хорошо!
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