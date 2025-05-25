РИА Новости: военный медик эвакуировал семерых раненых бойцов под огнем ВСУ

Военный медик с позывным "Галл" из 392-го полка группировки "Днепр" на передовой в Запорожской области организовал эвакуацию семерых раненых солдат под плотным огнем украинской бронетехники и беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии