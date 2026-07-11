Зеленский сделал заявление после групповых ударов ВС РФ

Силам противовоздушной обороны ВСУ не удалось перехватывать баллистические ракеты, которые российские военные применили для нанесения ударов по целям на территории украинской столицы в ночь на субботу, сообщил Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.