Зеленский сделал заявление после групповых ударов ВС РФ

Силам противовоздушной обороны ВСУ не удалось перехватывать баллистические ракеты, которые российские военные применили для нанесения ударов по целям на территории украинской столицы в ночь на субботу, сообщил Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.
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