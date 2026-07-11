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Аргументы и Факты

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Зеленский сделал заявление после групповых ударов ВС РФ

Зеленский сделал заявление после групповых ударов ВС РФ

Силам противовоздушной обороны ВСУ не удалось перехватывать баллистические ракеты, которые российские военные применили для нанесения ударов по целям на территории украинской столицы в ночь на субботу, сообщил Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.

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