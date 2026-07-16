Эксперт объяснила, как обычная варка яиц делает их опасными для здоровья

Привычка долго варить яйца может превратить полезный завтрак в источник токсинов. Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, какие ошибки на кухне сводят пользу продукта к нулю и даже вызывают отравление.