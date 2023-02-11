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"Роскосмос" проанализирует материалы и технологии после разгерметизации "Прогресса МС-21"

"Роскосмос" проанализирует материалы и технологии после разгерметизации "Прогресса МС-21"

«Роскосмос» проведет анализ материалов и технологий, используемых при сборке космических кораблей, после разгерметизации «Прогресса МС-21» на МКС, сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

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