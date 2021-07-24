Двое военнослужащих ВС Турции погибли при нападении на броневик в Сирии

В субботу, 24 июля, министерство национальной обороны Турции сообщило о нападении террористов на бронированный автомобиль Вооруженных сил республики в Сирии, в результате атаки были убиты двое турецких военнослужащих, еще двое получили ранения.
В субботу, 24 июля, министерство национальной обороны Турции сообщило о нападении террористов на бронированный автомобиль Вооруженных сил республики в Сирии, в результате атаки были убиты двое турецких военнослужащих, еще двое получили ранения.
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