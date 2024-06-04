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Дипломат Гаврилов: На Украине присутсвуют 14 американских ДРГ

Дипломат Гаврилов: На Украине присутсвуют 14 американских ДРГ

На Украине действуют 14 американских диверсионно-разведывательных групп. Об этом, как передают «Известия», заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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