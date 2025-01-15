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Госдеп: США экспортируют 20% ядерного топлива из России

Госдеп: США экспортируют 20% ядерного топлива из России

Соединенные Штаты до сих пор получают из России 20% всего ядерного топлива. Об этом, ссылаясь на выступление помощника государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта, сообщает РИА Новости.

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