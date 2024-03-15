Тина Кунаки снялась в рекламной кампании бренда одежды

Тина Кунаки стала лицом новой весенней кампании бренда Free People. Бывшая супруга Венсана Касселя, от которого она родила дочь Амазони, позирует для американского бренда в вещах из новой коллекции на фоне городского пейзажа.
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