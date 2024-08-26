Обнаружилась кишечная палочка, плесень и «пальма»: Роскачество указало мороженое, которое запрещено давать детям Евгения КомароваПо результатам нового исследования Роскачества, выявлены значительные проблемы с качеством мороженого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии