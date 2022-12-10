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CNN: Спортивный обозреватель Грант Валь скончался во время освещения футбольного матча на ЧМ-2022 в Катаре

Американский журналист Sports Illustrated Грант Валь скончался во время освещения футбольного матча 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре между сборными Аргентины и Нидерландов.

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