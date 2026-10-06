«Серебряный призрак»: как ленинский Rolls-Royce оказался в Крыму

А вы знали, что знаменитый ленинский автомобиль – тот самый роллс-ройс из серии «Серебряный призрак» – после смерти вождя мирового пролетариата колесил по крымским дорогам? Только для вождя В Москве, в Историческом музее, есть уникальный экспонат – тот самый роллс-ройс, которым в последние годы своей жизни пользовался Владимир Ильич.