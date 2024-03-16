ЕС испугался конкуренции с российским зерном

«Европейская комиссия оценивает возможность введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из России в Европейский союз», — говорится тексте, опубликованном председателем комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Польши Дональдом Туском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии