Польша обвинила Россию в минировании посылок с секс-игрушками

МОСКВА, 5 апреля, ФедералПресс. Информационная война против России вышла на новый уровень. Агентство Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с деталями польского расследования, пишет, что за взрывами посылок на курьерских складах в Великобритании, Польше и Германии прошлым летом якобы стояла Москва.