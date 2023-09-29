РИА Новости: Зеленский согласовал с США план захвата ЗАЭС в октябре

РИАМО - 29 сен. Украинский президент Владимир Зеленский согласовал с западными кураторами в лице США и Британии планы очередного наступления и захвата Запорожской АЭС, пишет РИА Новости со ссылкой на компетентные источники.
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