Инфантино назвал чемпионат мира 2030 года в Марокко лучшим в истории

Чемпионат мира 2030 года, который пройдет в Марокко, Испании и Португалии, станет лучшим в истории. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино во время визита в Марокко на празднование Дня трона, сообщило издание Cope.
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