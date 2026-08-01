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Инфантино назвал чемпионат мира 2030 года в Марокко лучшим в истории

Инфантино назвал чемпионат мира 2030 года в Марокко лучшим в истории

Чемпионат мира 2030 года, который пройдет в Марокко, Испании и Португалии, станет лучшим в истории. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино во время визита в Марокко на празднование Дня трона, сообщило издание Cope.

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