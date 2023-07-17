ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 940 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Виктория
    Было со мной нечто схожее, когда ушла на радугу моя первая, любимая котодевочка - Вита, которую я взяла после потери ...Стоящие у двери
  • Элеонора Коган
    И она и помогла двум маленьким беспомощным котятам, накормила и согрела их!!!Теперь у неё есть смысл жизни, есть для ...Стоящие у двери
  • Элеонора Коган
    Очень трогательный рассказ. Сразу две дорогие для неё потери, это надо суметь пережить.И в этом ей помогли безвременн...Стоящие у двери

Эрдоган продолжает вести двойную игру

Эрдоган продолжает вести двойную игру

Теперь, когда эмоциональный всплеск по поводу возвращения «азовцев»* из Турецкого «полона» на Украину немного поутих, хочется разобраться в мотивах такого неожиданного хода «дорогого друга» Эрдогана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Самойлов
&quot;Эрдоган компенсирует возвращение азовцев* другим поступком в пользу России». Ну конечно-завод по производству байрактаров на Украине,чем не поступок.Только в чью пользу?
Ответить
15 час.
Samarium
Надо наложить запрет на посещение турции россиянами, а также в связи с ухудшение санитарно-эпидемической обстановки запретить ввоз на территорию РФ турецких овощей и фруктов...Это для начала... А уже затем приостановить идею создания в турции газового хаба и строительство там АЭС «Аккую»....
Ответить
13 час.
AK
Aza Kokoeva
Lideri sami reshat ...,a nelzya dopystit yhydshenii otnoshenii, a ti provokstor,.......ostanovis
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх