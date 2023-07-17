Эрдоган продолжает вести двойную игру

"Эрдоган компенсирует возвращение азовцев* другим поступком в пользу России». Ну конечно-завод по производству байрактаров на Украине,чем не поступок.Только в чью пользу?

Samarium

Надо наложить запрет на посещение турции россиянами, а также в связи с ухудшение санитарно-эпидемической обстановки запретить ввоз на территорию РФ турецких овощей и фруктов...Это для начала... А уже затем приостановить идею создания в турции газового хаба и строительство там АЭС «Аккую»....