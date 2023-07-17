Теперь, когда эмоциональный всплеск по поводу возвращения «азовцев»* из Турецкого «полона» на Украину немного поутих, хочется разобраться в мотивах такого неожиданного хода «дорогого друга» Эрдогана.
Эрдоган продолжает вести двойную игру
Комментарии
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Сергей Самойлов
"Эрдоган компенсирует возвращение азовцев* другим поступком в пользу России». Ну конечно-завод по производству байрактаров на Украине,чем не поступок.Только в чью пользу?
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15 час.
Samarium
Надо наложить запрет на посещение турции россиянами, а также в связи с ухудшение санитарно-эпидемической обстановки запретить ввоз на территорию РФ турецких овощей и фруктов...Это для начала... А уже затем приостановить идею создания в турции газового хаба и строительство там АЭС «Аккую»....
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13 час.
AK
Aza Kokoeva
Lideri sami reshat ...,a nelzya dopystit yhydshenii otnoshenii, a ti provokstor,.......ostanovis
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7 час.
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