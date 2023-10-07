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Жители новых регионов записали видеопоздравления ко дню рождения президента РФ

Жители новых регионов записали видеопоздравления ко дню рождения президента РФ

Участники специальной военной операции, активисты добровольческий движений, а также медики, учителя и соцработники из новых регионов страны записали видеопоздравления ко дню рождения президента России Владимира Путина, сообщает Теlegram-канал Zaщитники, опубликовавшие наиболее яркие из них.

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