Жители новых регионов записали видеопоздравления ко дню рождения президента РФ

Участники специальной военной операции, активисты добровольческий движений, а также медики, учителя и соцработники из новых регионов страны записали видеопоздравления ко дню рождения президента России Владимира Путина, сообщает Теlegram-канал Zaщитники, опубликовавшие наиболее яркие из них.
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