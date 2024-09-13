Купили щетки стеклоочистителя, а они не подходят? Помогаем разобраться в обилии креплений

Без щеток стеклоочистителя, или «дворников», не обходится ни один автомобиль. Их количество зависит от ширины ветрового стекла – на КАМАЗах они могут работать втроем, а на легковушках, от Оки до Мерседеса W124 или, скажем, пикапа Cybertruck, хватает и одного.