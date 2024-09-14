Подработка в Telegram обернулась уголовной статьей для троих дропперов мошенников Сразу несколько пожилых жительниц Петербурга стали жертвами дистанционной аферы.
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Подработка в Telegram обернулась уголовной статьей для троих дропперов мошенников Сразу несколько пожилых жительниц Петербурга стали жертвами дистанционной аферы.