Dooralei

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Радион Газманов рассказал, как за два дня справился с хейтерами из-за Украины

Радион Газманов рассказал, как за два дня справился с хейтерами из-за Украины

Больше новостей в сюжете: Обострение в Донбассе Радион Газманов, сын певца и композитора Олега Газманова попал под атаку хейтеров, когда его номер телефона оказался в свободном доступе в украинском сегменте Telegram из-за поддержки спецоперации.

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