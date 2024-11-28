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Театр абсурда

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«Талибан» оказался безопаснее Украины и Запада

«Талибан» оказался безопаснее Украины и Запада

Эксперты спрогнозировали вероятность исключения «Талибана» из списка террористических организаций @ Алексей Куденко/РИА Новости Tекст: Олег Исайченко В Госдуме предложили исключить «Талибан*» из списка запрещенных в России организаций.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Талибан борется с наркобизнесом, а это многого стоит! Исключить его из террористических организаций и признать. Установить дипломатические отношения с Афганистаном, если их у нас нет. Он нам не враг. Враг нам Европа со всеми потрохами и мировой жандарм США, а про хохлов это вообще отдельная тема. Как были все века предателями, так стали ещё хуже, эта вся генетическая сущность хохлов. Поделом им, сами себя уничтожили!
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14 час.
Геннадий Свешников
Взял афганские лёгкие кожаные ботинки,сезон выдержали прекрасно,хватит и на следующий год,за 800р очень даже не дурно👍
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5 час.
N
Nata
Пока они попутчики, но это пока. А дальше жизнь покажет.
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4 час.

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