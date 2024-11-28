«Талибан» оказался безопаснее Украины и Запада

Игорь Максаков

Талибан борется с наркобизнесом, а это многого стоит! Исключить его из террористических организаций и признать. Установить дипломатические отношения с Афганистаном, если их у нас нет. Он нам не враг. Враг нам Европа со всеми потрохами и мировой жандарм США, а про хохлов это вообще отдельная тема. Как были все века предателями, так стали ещё хуже, эта вся генетическая сущность хохлов. Поделом им, сами себя уничтожили!