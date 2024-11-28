Эксперты спрогнозировали вероятность исключения «Талибана» из списка террористических организаций @ Алексей Куденко/РИА Новости Tекст: Олег Исайченко В Госдуме предложили исключить «Талибан*» из списка запрещенных в России организаций.
«Талибан» оказался безопаснее Украины и Запада
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
Талибан борется с наркобизнесом, а это многого стоит! Исключить его из террористических организаций и признать. Установить дипломатические отношения с Афганистаном, если их у нас нет. Он нам не враг. Враг нам Европа со всеми потрохами и мировой жандарм США, а про хохлов это вообще отдельная тема. Как были все века предателями, так стали ещё хуже, эта вся генетическая сущность хохлов. Поделом им, сами себя уничтожили!
Ответить
14 час.
Геннадий Свешников
Взял афганские лёгкие кожаные ботинки,сезон выдержали прекрасно,хватит и на следующий год,за 800р очень даже не дурно👍
Ответить
5 час.
N
Nata
Пока они попутчики, но это пока. А дальше жизнь покажет.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии