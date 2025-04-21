Объем выданных кредитов наличными в РФ за год упал на 61%

В первом квартале 2025 года выдано 3,87 млн кредитов наличными на 582,44 млрд рублей. Это на 13% меньше по количеству и на 18% по объёму по сравнению с четвёртым кварталом 2024 года, и на 52% и 61% соответственно по сравнению с первым кварталом 2024-го, сообщает ОКБ.