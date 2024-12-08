Команда Трампа потребовала от Ермака разрешить переговоры с РФ

Команда избранного президента США Дональда Трампа потребовала от главы офиса президента Украины Андрея Ермака снять запрет на переговоры с Россией, сообщают украинские Telegram-каналы со ссылкой на источник в офисе президента.
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