Пентагон: США готовы расширять связи с Саудовской Аравией в сфере обороны

Соединенные Штаты настроены на расширение партнерства с Саудовской Аравией в оборонной сфере. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на состоявшейся в Вашингтоне встрече с саудовским коллегой принцем Халедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС.