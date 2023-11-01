Пентагон: США готовы расширять связи с Саудовской Аравией в сфере обороны

Соединенные Штаты настроены на расширение партнерства с Саудовской Аравией в оборонной сфере. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на состоявшейся в Вашингтоне встрече с саудовским коллегой принцем Халедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС.
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