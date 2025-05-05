Жителям Смоленска рассказали, как оформить электронный больничный

В 2025 году 121,7 тысячи смолян получили выплаты по больничным листам Специалисты Социального фонда России по Смоленской области опубликовали данные по получению выплат в связи с оформлением больничного листа за прошедшие месяцы 2025 года.
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