FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 767 подписчиков

Пепел извергающегося вулкана оказался в соседней стране: закрыты аэропорты

Пепел извергающегося вулкана оказался в соседней стране: закрыты аэропорты

По словам официальных лиц, извержения отдаленного индонезийского вулкана вынудили более полудюжины аэропортов закрыться из-за распространения пепла до Малайзии, в то время как власти поспешили эвакуировать тысячи людей из-за опасений цунами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх