Пепел извергающегося вулкана оказался в соседней стране: закрыты аэропорты

По словам официальных лиц, извержения отдаленного индонезийского вулкана вынудили более полудюжины аэропортов закрыться из-за распространения пепла до Малайзии, в то время как власти поспешили эвакуировать тысячи людей из-за опасений цунами.
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