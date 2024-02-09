Сегодня электричество отключат в Астрахани и еще 15 поселениях на юге региона

Причем в Володарском районе – на всю ночь с 9 на 10 февраля. В пятницу, 9 февраля, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - во всех районах РЭС (с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 21:00, с 13:00 до 17:00); Володарский район – п.
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