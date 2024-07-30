Врач назвала 3 простых продукта, которые спасают сосуды от тромбов

Тромбы больше не грозят: Врачи узнали, как нужно питатьсяГастроэнтеролог Ольга Помойнецкая написала в своём телеграм-канале, что холестерин растёт, если в рационе человека присутствует мучное, сладкое, полуфабрикаты и даже колбаса.
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