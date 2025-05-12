Росприроднадзор требует с «Юганскнефтегаза» 1,4 млрд рублей за экологический ущерб

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа принял к производству иск Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к крупнейшей добывающей «дочке» «Роснефти» — «РН-Юганскнефтегаз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии