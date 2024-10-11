Раненный на СВО челябинский офицер обратился за помощью к полпреду Жоге

Кавалер двух орденов Мужества, полковник Артур Зарипов из Кунашака (Челябинская область), получивший тяжелые ранения в ходе СВО и столкнувшийся с трудностями во время лечения, обратился за помощью к полпреду президента в УрФО Артему Жоге.