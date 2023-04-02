Как попасть в ЧВК «Вагнер» в 2023 году

Требования к кандидатам и куда обращаться На данный момент Компания ведет широкий набор военных специалистов и желающих ими стать и предлагает ежемесячный оклад от 240 000 тысяч рублей в месяц на должности бойца и выше на старших должностях.
Требования к кандидатам и куда обращаться На данный момент Компания ведет широкий набор военных специалистов и желающих ими стать и предлагает ежемесячный оклад от 240 000 тысяч рублей в месяц на должности бойца и выше на старших должностях.
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