Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Средний размер дисконта на квартиры в новостройках в 2024 году составил 5% Рассказываем об акциях и спецпредложениях, которые столичные девелоперы запускают в преддверии 2025 года В уходящем году ситуация с предпраздничными скидками на первичном рынке жилья Москвы отличается от прошлого.