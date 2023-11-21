В Сосновском округе 65-летний водитель "Киа Рио" перевернулся в кювет

ДТП произошло в Сосновском округе на 65 километре автодороги "Тамбов-Шацк". Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 65-летний водитель автомобиля "Kиа Рио" не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и опрокинулся в кювет.