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Экстренное предупреждение объявили в Москве из‑за грозы

Экстренное предупреждение объявили в Москве из‑за грозы

РИАМО - 16 июл. Синоптики Росгидрометцентра прогнозируют грозу, ливень и шквалистый ветер с порывами до 17 м/с в пятницу в Москве, с 13 часов до конца суток в городе объявлено экстренное предупреждение, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

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