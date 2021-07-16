Экстренное предупреждение объявили в Москве из‑за грозы

РИАМО - 16 июл. Синоптики Росгидрометцентра прогнозируют грозу, ливень и шквалистый ветер с порывами до 17 м/с в пятницу в Москве, с 13 часов до конца суток в городе объявлено экстренное предупреждение, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.